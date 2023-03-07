“Dezenfektan” süsüyle imal ederken yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bakırköy İlçesi'nde bulunan bir adrese "Sahte İçki-Alkol" operasyonu düzenledi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan üç ton 150 litre "Etanol" veya "Metanol" olduğu değerlendirilen alkollü sıvı ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemelerde; şüphelilerin "Dezenfektan" ve "Yüzey Temizleyicisi" adı altında etil alkol imalatı yaptıkları ve farklı illerde sahte alkol imalatı ve satışı yapan kişilere 5'er litrelik bidonlar içerisinde kargo yoluyla gönderdikleri saptandı.