Haberler Yaşam Haberleri “Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 7.4.2023 09:41 Son Güncelleme: 7.4.2023 10:00

“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı

“Dezenfektan” süsüyle sahte içki imal eden ve satan bir şebeke operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Medikal" unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden "Dezenfektan" adı altında sahte içki imal eden ve satan bir şebekeye operasyon düzenledi. Etil alkol bidonlarını dezenfektan etiketleriyle kamufle eden ve imal ettikleri sahte içkileri kargo aracılığıyla farklı illere göndererek satan 33 kişinin yakalanması için yedi ayrı ilde 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 30 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Piyasa değeri iki milyon 500 bin lira olan 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 içki kiti ve sahte içki nakliyesinde kullanılan bir araca el konuldu.

"Dezenfektan" süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
Son dakika: İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih açıklandı! Asgari ücret seviyesine yükseldi
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
Lastikçide işe başlamıştı 6 yılda holding yönetimine girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
“Dezenfektan” süsüyle imal edip sattılar… 30 şebeke üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA