“Dezenfektan” süsüyle sahte içki sattılar

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Toplamda 59 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 58 kişilik bir çete çökertildi. 50 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Çete üyelerinin kimya ve dezenfektan alanında firma sahipleri oldukları, söz konusu firmalar aracılığıyla temin ettikleri etil alkolleri kendi alkollü içkilerini yapmak isteyen veya satmak için sahte içki imalatı yapan kişilere "Yüzey Temizleyici" ve "İçilemez" ibareleri yazılı etiketler yapıştırdıkları ambalajlarla sattıkları ifade edildi.

Kargo veya nakliye yoluyla satış yapan çete üyelerinin sosyal medya üzerinden alıcılara teslimatlarla ilgili bilgilendirme yaptıkları da belirlendi. Bazı çete üyelerinin; yasa dışı yollarla şişelenmiş sahte içkileri imal ettikleri, üzerlerine sahte bandroller yapıştırdıkları, kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıttıktan sonra sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan bazı turistik tesislere göndermeyi hedefledikleri de ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON LİRA…

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olan 51 ton 427 litre etil alkol, 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 dolu alkollü içki şişesi, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 bin 480 sahte bandrol, 255 bin 383 alkol etiketi, bir kapaklama makinesi, sekiz su motoru, bir havalandırma fanı, üç bin 389 boş plastik bidon, 163 adet bidon kapağı, 640 içki kiti, bir alkol ölçer, 12 alkol dolum makinesi, iki ambalaj ısıtıcısı, 45 süzgeç, yedi bin karton koli, 185 paket kaçak sigara, bir ruhsatsız tabanca, 151 mermi, üç gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Sahte içkilerin naklinde kullanılan 10 araca da el konuldu.