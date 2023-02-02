“Dezenfektan” süsüyle üretip sattılar! Piyasa değeri bir milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir ve Pendik İlçeleri'nde sahte içki ve kaçak alkol operasyonu düzenledi. 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan beş ton 305 litre alkollü sıvı, 28 alkol aroması, 112 boş bidon, 400 bidon kapağı, 34 etiket, üç huni ve suç unsurlarının nakliyesinde kullanılan bir araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin dezenfektan ve yüzey temizleyicisi adı altında önce etil alkol, ardından da sahte içki imalatı yaptıkları ve 5'er litrelik bidonlar içerisinde kargo aracılığı ile satarak sahte içkileri piyasaya sürdükleri iddia edildi.