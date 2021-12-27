Dezenfektanla yakılan Burak kurtarılamadı

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'ndeki lisede üretilen dezenfektan maddesini bir poşete dolduran İ.K, sıvıyı arkadaşı Burak Altun'un üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve sağa sola koşarak ateşi söndürmeye çalışan talihsiz Burak'ın üzerini kaplayan alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Altun, 14 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan İ.K, karakola giderek imza veriyordu. Burak ölünce dün tutuklandı.