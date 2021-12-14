Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılmıştı! Babasından korkunç iddia

"SORUNLU BİR ÇOCUKTU KASTEN YAKTI"

Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.K, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, 'Ben yoktum. Bakkala gittim' gibi şeyler söylemiş.