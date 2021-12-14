Arkadaşı tarafından dezenfektanla yakılmıştı! Babasından korkunç iddia

Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir parkta gezinen Burak Altun ve arkadaşları, yakınlardaki lisenin bahçesine girdi. 13 yaşındaki İ.K, lisede üretilen ve plastik depolarda biriktirilen dezenfektan maddesini bir poşete doldurdu. Daha sonra parka dönen İ.K, dezenfektanı arkadaşı Burak Altun'un üzerine dökerek ateşe verdi.
Alevler içinde kalan ve sağa sola koşarak ateşi söndürmeye çalışan talihsiz çocuk, çevredeki vatandaşların müdahaleleri ile söndürüldü. Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Altun, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verirken, acılı baba ise ilginç iddialarda bulundu.
"SORUNLU BİR ÇOCUKTU KASTEN YAKTI"
Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, "Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.K, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış. Bu olay şakalaşma diye gündeme geldi. Ancak ifade veren çocuk korktuğundan dolayı, 'Ben yoktum. Bakkala gittim' gibi şeyler söylemiş.
İfadesini değiştirip, doğruyu söyleyecek. Şu ân oğlumun hayatî tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sakat kalma riski de bulunuyor. Bilerek doldurup atıyor. Oğluma kini vardı. Zaman zaman kavga ediyorlardı, ama biz çocuk kavgası deyip üzerinde durmuyorduk.
Bu çocuk mahallece bilinen sorunlu bir çocuk. Benim oğluma denk geldi. 3 gündür hastanede yatıp kalkıyorum. Acil bir durum olursa diye ayrılamıyorum. Ancak eşimi savcılığa gönderdim. Okul idaresi, aile ve çocuk hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
ÇOCUK HER HAFTA İMZA VERECEK
Diğer yandan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan İ.K, haftada bir gün karakola giderek imza atacak.