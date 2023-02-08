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Giriş Tarihi: 8.2.2023 21:23 Son Güncelleme: 8.2.2023 21:54

Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından sosyal medya hesabından dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan Aytaç Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası dezenformasyon içeren paylaşımlarla ilgili yürütülen çalışmalarda, Aytaç Öner'in sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Hiç kimse kusura bakmasın ama inşallah bu depremler bütün Türkiye'de olur. Bu ülkenin nüfusunun bir şekilde azalması lazım çünkü hiç kimse bu dünyaya kazık çakacak değil, sıra bana ve bize geldiyse de yapacak bir şey yok, kaderden kaçılmaz"

"Nilay amca zoruna mı gitti gerçekleri duymak. İnşallah senin gibi AKP trolleri ve aileleri de tez zamanda deprem bölgesinde ölmüşlerinizin yanına gidersiniz"

"İnşallah bir depremde veya daha açık şekilde sen ve senin gibi AKP trolleri de geberir gider" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu paylaşımı yapan Aytaç Öner'in Aydın Efeler ilçesinde ikamet ettiğini, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit, hakaret, iftira, güveni kötüye kullanma, resmî belgede sahtecilik, Türk milletini aşağıla suçlarından kaydı olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınan Öner, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında mevcutlu olarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Aytaç Öner çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı
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