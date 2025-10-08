DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercih nasıl yapılır, tercih ücreti ne kadar?

DGS EK TERCİH KİMLERİ KAPSIYOR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.