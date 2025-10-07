Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercih ücreti ne kadar, ödemeler nereye yapılacak?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 21:17

DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercih ücreti ne kadar, ödemeler nereye yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına göre yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından gözler ek tercihlere çevrilmişti. İlk yerleştirmede istediği programa giremeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini son dakika duyurusu ile öğrendi. ÖSYM, 2025 DGS ek tercih kılavuzu ile ortaya çıkacak boş kalan dikey geçiş bölümleri ve taban puanları 2. yerleştirmede etkili olacak detayları paylaştı. Peki DGS ek tercihler nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercih ücreti ne kadar, ödemeler nereye yapılacak?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih dönemi başladı. Geçtiğimiz gün açıklanan YKS ek tercih sonuçları ardından ilk yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için Dikey Geçiş için ek yerleştirme dönemi yaşanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı yeni tercih kılavuzu ile boş kontenjanlara yeniden başvuru yapabilecek. Peki, DGS ek tercih nasıl yapılır?

DGS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.

7-13 Ekim tarihleri arasında DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak.

TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?


2025 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Bu kapsamda ek tercih ücreti 130 TL olarak belirlendi. İşte Dikey Geçiş'te boş kalan kontenjan listesi:

DGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2025

İlk yerleştirme verilerine göre DGS boş kalan kontenjanlar ve puanları kılavuzda belirtildi:

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİH KİMLERİ KAPSIYOR?

2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS'ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS ek tercih ücreti ne kadar, ödemeler nereye yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz