DGS ek tercih sonuç tarihi 2025: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken aynı zamanda da "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz yıl 25-31 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemleri, 7 Kasım'da açıklanmıştı.
Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Ödeme İşlemleri Sistemi'nde 14 Ekim 2025 tarihinde entegrasyon ve bakım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Adaylarımızın mağduriyet yaşamaması adına 2025-DGS ek yerleştirme işlemleri için ücretini ödemeyen adaylar 16 Ekim 2025 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://sanalpos.osym.gov.tr adresinden ödeme işlemini yapabileceklerdir.