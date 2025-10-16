DGS ek tercih sonuç tarihi 2025: DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken aynı zamanda da "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

2025 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 25-31 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemleri, 7 Kasım'da açıklanmıştı.