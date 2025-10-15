Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2025 23:05

DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS ek tercih sonuçları birçok aday tarafından merakla bekleniyor. Gözler ÖSYM'ye dönmüş durumda. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakılırsa, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından bir ya da iki hafta içinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Adayların güncel duyuruları yakından takip etmesi öneriliyor. Peki, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’de! 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?

2025 DGS ek tercih süreci için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM, ilk yerleştirme sonuçları ve üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek tercihlerde araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar tercihler 7-13 Ekim tarihleri arasında alındı. Peki; DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

DGS EK TERCİHLER TAMAMLANDI

ÖSYM tarafından başlatılan 2025 DGS ek tercih süreci 13 Ekim itibarıyla sona erdi.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih işlemlerini tamamladı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, henüz ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak geçmiş yıllara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içinde sonuçların açıklandığı biliniyor.
Bu kapsamda DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Sonuçlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

Adayların ÖSYM'nin resmi web sitesini ve duyurularını dikkatle takip etmesi öneriliyor.

"DGS ek tercih sonuçları" başlıklı duyurular sık sık yenilenebilir. Sonuç açıklama periyotlarını geçmiş yıllarla kıyaslamak bir fikir verebilir, ama kesin bilgi sadece ÖSYM duyurularında bulunacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de! 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz