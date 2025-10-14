DGS ek tercih sonuçları ÖSYM ile bekleniyor! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları bekleniyor. Önlisans mezunlarının lisansa geçiş yapıp yapmayacağı açıklanacak olan sonuçlar ile birlikte belli olacak. Peki, 2025 DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM duyuruları ve detaylar...
2025 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 7 Ekim'de başladı. ÖSYM takvimine göre DGS ek tercihleri 13 Ekim'de saat 23:59'da sona erdi.
DGS ek tercih sonuç tarihi ÖSYM takvimi kapsamında yer almadı. Geçtiğimiz sene 25-31 Ekim 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) ek yerleştirme sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı.
DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, tercih sonuçları ile beraber ÖSYM duyurusunda yer alacak.
ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.