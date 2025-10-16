Haberler Yaşam Haberleri DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULANIYOR! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 11:17

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 13 Ekim 2025 itibarıyla sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar değerlendirme sürecine odaklandı. DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak ve adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sorgulama yapabilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULANIYOR! DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanırken aynı zamanda da "DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

2025 DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 25-31 Ekim tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemleri, 7 Kasım'da açıklanmıştı.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

