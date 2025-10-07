DGS EK TERCİH TARİHLERİ İÇİN GERİ SAYIM! 2025 ÖSYM DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak?

DGS EK TERCİH SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçmek isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından gözlerini ek tercihlere çevirdi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ilk yerleştirme işlemleri sona erdi, ancak ek yerleştirme takvimi henüz duyurulmadı.