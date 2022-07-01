DGS ne zaman, bu Pazar mı? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile 2022 DGS sınav süresi ve giriş belgesi

DGS sınav süresi ve giriş yerleri sorgulanırken ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. İki yıllık bölümlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sınavla ilgili detaylara kılavuz ile erişiyor. "DGS ne zaman, bu Pazar mı, kaç gün kaldı" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte, ÖSYM ile 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…