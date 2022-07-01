DGS ne zaman, bu Pazar mı? ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı kılavuzu ile 2022 DGS sınav süresi ve giriş belgesi

DGS sınav süresi ve giriş yerleri sorgulanırken ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. İki yıllık bölümlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sınavla ilgili detaylara kılavuz ile erişiyor. "DGS ne zaman, bu Pazar mı, kaç gün kaldı" soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte, ÖSYM ile 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
DGS NE ZAMAN?
DGS 2022 bu yıl 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Buna göre bu pazar gerçekleşecek sınav için son saatler yaşanıyor.
DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, 150 dakika sürüyor.
DGS'de 50 Türkçe 50 matematik toplam 100 soru bulunmakta.
ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!