2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen binlerce aday DGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri yapıyor. Dikey Geçiş Sınavı esnasında yanlarında bulundurmaları zorunlu olan DGS giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek isteyenler "DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2022 DGS sınav yerleri için duyuru geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte DGS sınav yerleri hakkında bilgiler.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.