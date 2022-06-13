DGS 2022 sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: ÖSYM ile DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi için bekleyişe geçti. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar bu kapsamda "ÖSYM ile 2022 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar…

Önlisans programından mezun olan ve eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklamasına çevrildi. Açılımı Dikey Geçiş olan sınava ilişkin belgelerin kısa zaman içerisinde açıklanması beklenirken bu noktada "ÖSYM ile 2022 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…