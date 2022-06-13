DGS 2022 sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: ÖSYM ile DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Önlisans programından mezun olan ve eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı için gözler ÖSYM'den gelecek sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklamasına çevrildi. Açılımı Dikey Geçiş olan sınava ilişkin belgelerin kısa zaman içerisinde açıklanması beklenirken bu noktada "ÖSYM ile 2022 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları gündeme geldi. İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde yayımlanacağı söylenebilir.