DGS sonuçları için bekleyiş başladı. Adaylar Temmuz ayında katılım sağladıkları sınavın ardından soru kitapçığına erişim sağlamış ve kendi cevapları ile karşılaştırma fırsatı yakalamıştı. Bu kapsamda ÖSYM tarafından duyurulan tarihin yaklaşmasıyla ise "Dikey Geçiş 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Buna göre 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçları açıklanma tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyuruldu. Yayımlanan takvime göre DGS sonuçları, 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
DGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından DGS tercih işlemleri başlayacak. Ancak 2022 DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Geçtiğimiz dönemler baz alındığında DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.