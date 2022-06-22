Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın 3 Temmuz tarihinde düzenleneceği bilinirken adayların sınavlara katılım sağlayacağı yerlerin kısasürede erişime açılması bekleniyor. İşte 2022 DGS sınav giriş belgesi – yerleri sorgulama öğrenme ekranı ve tüm detaylar...
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.