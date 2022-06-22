Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu noktada "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın 3 Temmuz tarihinde düzenleneceği bilinirken adayların sınavlara katılım sağlayacağı yerlerin kısasürede erişime açılması bekleniyor. İşte 2022 DGS sınav giriş belgesi – yerleri sorgulama öğrenme ekranı ve tüm detaylar...