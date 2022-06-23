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Giriş Tarihi: 23.6.2022 10:31

DGS sınav yerleri için gözler ÖSYM sorgulama ekranında! DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

DGS sınav yerleri için gözler ÖSYM sorgulama ekranında! DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

DGS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama ekranı son dönemde adayların yoğunlukla ziyaret ettiği bir ekran. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak adına katılım sağladığı sınava bu sene de binlerce kişi girecek. Bu noktada ise sınava kısa süre kala “DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. 3 Temmuz tarihindeki sınava ilişkin belgelerin kısa sürede erişime açılması bekleniyor. İşte DGS sınav yerleri sorgulama ve öğrenme ekranı...

DGS sınav giriş belgesi ve yerleri için geri sayım sürüyor. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirdi. Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava önlisans programlarından mezun olan adaylar katılım sağlıyor. Böylece eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin Haziran'ın son haftası yayımlanacağı söylenebilir.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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DGS sınav yerleri için gözler ÖSYM sorgulama ekranında! DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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