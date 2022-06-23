DGS sınav giriş belgesi ve yerleri için geri sayım sürüyor. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirdi. Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava önlisans programlarından mezun olan adaylar katılım sağlıyor. Böylece eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.