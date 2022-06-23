DGS sınav giriş belgesi ve yerleri için geri sayım sürüyor. Sınava az bir zaman kala adaylar belgelerin erişime açılacağı tarih için gözünü ÖSYM sistemine çevirdi. Bu kapsamda ise "DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu sınava önlisans programlarından mezun olan adaylar katılım sağlıyor. Böylece eğitimlerini 4 senelik lisans eğitimine tamamlama fırsatı yakalıyor. Peki, DGS sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...