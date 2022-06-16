DGS sınav giriş belgesi için gözler gelecek açıklamalara çevrildi. 3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan sınav öncesinde DGS sınav yerlerinin duyurulması bekleniyor. Öte yandan yapılan resmi açıklamaya göre; Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor. Peki; DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 24 Haziran tarihinde yayımlanacağı söylenebilir.
SINAVA KİMLER KATILACAK?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.
O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.
DGS PUAN HESAPLAMASI
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
SINAVDA NELER SORULACAK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yeralacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akılyürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacaksorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları,farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.