Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar bu kapsamda "ÖSYM ile 2022 DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı, sınav süresü ve merak edilen tüm bu detaylar…
2022 DGS SINAVI BUGÜN DÜZENLENİYOR!
Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzla tüm bu detayları adayların bilgisine sunmuştu...
DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!
Her sene iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav yarın düzenlenirken bu sınav çoğu ÖSYM sınavında olduğu gibi 10.15'te başlayacak.
DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz'da saat 10:15'de yapılacak.
DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır. Sınav saat 12:30'da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
ÖSYM ADAYLARI UYARDI!
ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;
"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."
ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!