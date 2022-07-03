Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunlarının eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak amacıyla katılım sağlayacakları DGS sınavı için kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini AİS ekranı üzerinden gerçekleştiriyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar bu kapsamda "ÖSYM ile 2022 DGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı, sınav süresü ve merak edilen tüm bu detaylar…

2022 DGS SINAVI BUGÜN DÜZENLENİYOR!

Ön lisans mezunu adayların eğitimlerini dört senelik lisans programına tamamlamak amacıyla katılım sağladığı DGS sınavı süresi, başlangıç bitiş saati, sınav giriş belgesi gibi detaylarla araştırma konusu haline geliyor. ÖSYM yayımladığı kılavuzla tüm bu detayları adayların bilgisine sunmuştu...

DGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK? GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI!

Her sene iki senelik eğitimlerini dört senelik programa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı sınav yarın düzenlenirken bu sınav çoğu ÖSYM sınavında olduğu gibi 10.15'te başlayacak.