2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? | ÖSYM açıklama!

DGS sınavı her yıl bir kez yapılıyor. Hem açık öğretimden örgüne geçmek hem de ön lisanstan 4 yıllık lisans geçmek isteyen öğrenciler için her yıl bir defa şans tanınıyor. ÖSYM akademik takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı veriliyor. 2022 DGS yarın yapılacak ve heyecan dorukta. Peki, DGS ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar!