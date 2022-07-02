Haberler Yaşam Haberleri 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? | ÖSYM açıklama!
Giriş Tarihi: 2.7.2022 15:25 Son Güncelleme: 2.7.2022 15:26

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? | ÖSYM açıklama!

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? | ÖSYM açıklama!

DGS yarın yapılacak. Dikey Geçiş Sınavı, ön lisanstan lisansa geçmek isteyen öğrenciler için her yıl bir defa düzenleniyor. Sınava katılan adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınava girecek vatandaşlar da 2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu yöneltiyor. İşte ÖSYM kılavuzu ile DGS ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı!

DGS sınavı her yıl bir kez yapılıyor. Hem açık öğretimden örgüne geçmek hem de ön lisanstan 4 yıllık lisans geçmek isteyen öğrenciler için her yıl bir defa şans tanınıyor. ÖSYM akademik takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı veriliyor. 2022 DGS yarın yapılacak ve heyecan dorukta. Peki, DGS ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar!

DGS 2022 NE ZAMAN?

DGS 2022 bu yıl 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Buna göre bu pazar gerçekleşecek sınav için son saatler yaşanıyor.

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınav, 150 dakika sürüyor.

DGS'de 50 Türkçe 50 matematik toplam 100 soru bulunmakta.

DGS SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.

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2022 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? | ÖSYM açıklama!
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