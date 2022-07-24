DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı? ÖSYM ile 2022 DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı?

DGS sonuçları ÖSYM AİS sayfası üzerinden erişime açılacak. Adaylar, Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulamalarına başladı. 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılan sınavın ardından sonuçlar açıklanacak ve adaylar puanları ile üniversitelere başvuracak. DGS sonuçları 2022 araştırmasıyla gündemdeki yerini aldı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, DGS sınav sonuçları son durum...
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşacak.
Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
DGS PUANI HESAPLAMA
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.