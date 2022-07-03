DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 DGS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS sınavı her yıl bir kez yapılıyor. Hem açık öğretimden örgüne geçmek hem de ön lisanstan 4 yıllık lisans geçmek isteyen öğrenciler için her yıl bir defa şans tanınıyor. ÖSYM akademik takvimi ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı veriliyor. 2022 DGS yarın yapılacak ve heyecan dorukta. Peki, DGS ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar!
DGS 2022 bu yıl 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Buna göre bu pazar gerçekleşecek sınav için son saatler yaşanıyor.
ÖSYM AİS şifresi ve TC kimlik numarası ile öğrencilen sınav yerleri sınav günü de dahil olmak üzere erişimde olacak!
DGS 2022 sonuçları 12 Ağustos tarihinde ÖSYM resmi sitesinden öğrenilebilecek.