Haberler Yaşam Haberleri DGS taban puanları, boş kontenjanları 2022: DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 8.9.2022 22:01

DGS taban puanları, boş kontenjanları 2022: DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları sonrası DGS taban puanları araştırması yapılıyor. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan DGS tercih kılavuzuna göre tercih yapacak. İşte ÖSYM 2022 DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS taban puanları, boş kontenjanları 2022: DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları eğitimlerini dört yıllık üniversiteye tamamlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasıyla beraber DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve geçiş yapılacak bölümler gündemdeki yerini koruyor. İşte DGS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması 2022

DGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI 2022

DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.

DGS ÜNİVERİSTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS üniversite kayıtları 9-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

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