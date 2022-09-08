DGS taban puanları, boş kontenjanları 2022: DGS ek tercih kılavuzu ile kontenjan, taban puanları ve başarı sıralaması

DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları eğitimlerini dört yıllık üniversiteye tamamlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasıyla beraber DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve geçiş yapılacak bölümler gündemdeki yerini koruyor. İşte DGS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralaması 2022
DGS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı. DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklar.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.