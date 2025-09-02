DGS tercih ekranı ÖSYM AİS: 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır?

DGS yerleştirme süreci tamamlandığında, tüm gözler sonuç açıklama ve kayıt adımlarına çevrilecek. Adaylar, tercih işlemlerinin ve sonuçların nasıl ilerleyeceğini, kayıt sürecinin hangi aşamalarda olacağını öğrenmek istiyor. Peki; ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır?