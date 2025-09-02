Haberler Yaşam Haberleri DGS tercih ekranı ÖSYM AİS: 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ardından yerleştirme süreci başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılan DGS tercih ekranı üzerinden adaylar taban puanları doğrultusunda listelerini hazırlıyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin tercih ettiği sınavda işlemlerini tamamlayanlar için sıradaki soru: DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki; DGS tercihleri nasıl yapılır, son tarih ne zaman? İşte, sürece dair merak edilenler:

DGS yerleştirme süreci tamamlandığında, tüm gözler sonuç açıklama ve kayıt adımlarına çevrilecek. Adaylar, tercih işlemlerinin ve sonuçların nasıl ilerleyeceğini, kayıt sürecinin hangi aşamalarda olacağını öğrenmek istiyor. Peki; ÖSYM ile 2025 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır?

DGS TERCİH SÜRECİ DEVAM EDİYOR!

2025 DGS tercihleri 28 Ağustos tarihinde başladı. Tercihler için son tarih 4 Eylül 2025 olacak ve saat 23.59 itibarıyla işlemler son bulacak. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar işlemlerini tamamlıyor:

DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş tercihleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile yapılıyor. Tercih listelerini kaydettikten sonra kontrol etmek uzmanlar tarafından öneriliyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'de net bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında tercihlerin ardından bir hafta içerisinde sonuçların yayımlanması bekleniyor.

