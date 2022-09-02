DGS tercih sonuçları için kritik hafta başlıyor. Geçtiğimiz gün sona eren tercihlerin ardından Dikey Geçiş hayali kuran adaylar sonuç tarihi için geri sayıma geçti. Bu noktada ise "DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sınav sonuçlarına uygun okulları seçerek listeleyen binlerce aday şimdi detayları araştırıyor. Peki, 2022 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...