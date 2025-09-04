DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, DGS üniversite kayıt takvimi

DGS 2025 SINAV PUANI HESAPLAMA

Sayısal ve Sözel Standart Puanların Belirlenmesi

DGS yetenek testinde sayısal ve sözel bölümler için adayların doğru ve yanlış yanıtları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bölümde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek ham puanlar elde edilir.

Ham puanlar üzerinden, sayısal ve sözel bölümlerin her biri için ortalama ve standart sapma değerleri belirlenir. Bu değerler kullanılarak adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülür. Sonuç olarak her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan ortaya çıkar.

Sınav sonrası ÖSYM veya yetkili merciler tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanır. Ayrıca, ÖSYM tarafından cevap anahtarında değişiklik yapılması gereken sorular tespit edilirse, güncellenen anahtar esas alınarak puanlama tekrar yapılır.