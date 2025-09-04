DGS TERCİH SONUÇLARI BEKLENİYOR! ÖSYM ile 2025 DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, DGS üniversite kayıt takvimi

DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl 125 bin aday tercih yaparken, 61 bin kontenjan dolmuş ve 17 bin kontenjan boş kalmıştı. Bu yıl tercih süreci tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek ve adaylar güncel kontenjan bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Peki, DGS tercih sonuçları tam olarak ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…
DGS 2025 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih süreci, 4 Eylül 2025 tarihinde tamamlandı. Adayların merakla beklediği sonuçların ise 12 Eylül'e kadar erişime açılması öngörülüyor.
DGS 2025 SINAV PUANI HESAPLAMA
Sayısal ve Sözel Standart Puanların Belirlenmesi
DGS yetenek testinde sayısal ve sözel bölümler için adayların doğru ve yanlış yanıtları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bölümde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek ham puanlar elde edilir.
Ham puanlar üzerinden, sayısal ve sözel bölümlerin her biri için ortalama ve standart sapma değerleri belirlenir. Bu değerler kullanılarak adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olacak şekilde standart puanlara dönüştürülür. Sonuç olarak her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan ortaya çıkar.
Sınav sonrası ÖSYM veya yetkili merciler tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılır ve geçerli soruların puan değerleri yeniden hesaplanır. Ayrıca, ÖSYM tarafından cevap anahtarında değişiklik yapılması gereken sorular tespit edilirse, güncellenen anahtar esas alınarak puanlama tekrar yapılır.
DGS SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
DGS tercih sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sonuçlarına erişebilecek. Erişim sağlandığında, adaylar yerleşip yerleşmediklerini, kazandıkları bölüm ve üniversite bilgilerini görüntüleyebilecekler.