Haberler Yaşam Haberleri DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Binlerce adayın gözü DGS tercih kılavuzu açıklamasında! Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 07:21

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Binlerce adayın gözü DGS tercih kılavuzu açıklamasında! Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

DGS tercihleri için nefesler tutuldu gözler şimdi tercih kılavuzu açıklamasında! Dikey Geçiş Sistemi kapsamında Temmuz ayında katılım sağladıkları sınav sonuçlarına geçtiğimiz günlerde erişim sağlayan binlerce aday “2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. ÖSYM konuyla ilgili bir tarih açıklaması yapmazken binlerce aday, kısa zamanda tercih kılavuzuyla beraber başvuruların alınmasını bekliyor. Peki, 2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...

DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Binlerce adayın gözü DGS tercih kılavuzu açıklamasında! Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?

DGS tercih kılavuzu için milyonlar adeta geri sayımda! Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise okulları başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre ÖSYM'nin duyurduğu tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyle olunca ise "2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmasa da adaylar kısa süre içerisinde bu sürecin başlayacağını öngörüyor.

DGS tercihleri ne zaman başlıyor, başladı mı? ÖSYM 2021 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları yayınlandı mı, tercihler ne zaman yapılacak?

2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı.Konuyla ilgili detayların tercih kılavuzuyla beraber netleşmesi bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU!

DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

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DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Binlerce adayın gözü DGS tercih kılavuzu açıklamasında! Tercih kılavuzu ne zaman yayımlanır?
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