DGS tercih kılavuzu için milyonlar adeta geri sayımda! Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise okulları başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre ÖSYM'nin duyurduğu tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyle olunca ise "2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmasa da adaylar kısa süre içerisinde bu sürecin başlayacağını öngörüyor.
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.
DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika haberine göre açıklandı! ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''