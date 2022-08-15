DGS tercih kılavuzu için milyonlar adeta geri sayımda! Puanlarını öğrenen adaylar şimdi ise okulları başarı sıralamaları, kontenjanları ve taban puanlarına göre ÖSYM'nin duyurduğu tarihlerde tercihlerini gerçekleştirecek. Hal böyle olunca ise "2022 DGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayınlandı mı?" soruları da yanıt aramaya başladı. DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmasa da adaylar kısa süre içerisinde bu sürecin başlayacağını öngörüyor.