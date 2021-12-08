DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 3’ü tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.