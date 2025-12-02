DHKP/C finansal destek operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca; DHKP/C Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüte üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan ve bu yolla örgüt üyelerinin bağlılığını devam ettirmeye çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

4 GÖZALTI

Masak raporunda hesap hareketleri görülen ve resmi kayıtlara göre hükümlülerle aralarında vekalet ilişkisi bulunmayan 4 şüpheli gözaltına alındı. İfade alma ve ilgili adreslerde arama işlemleri devam ediyor.