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Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:19 Son Güncelleme: 17.12.2024 11:36

DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde  DHKP/C silahlı terör örgütü yapılanmaasına operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Taceddin Erol ŞAHİN isimli şahsın dijital incelemesinde; DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edildi.

ADLİYE SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLE BAĞLANTILI

Ayrıca 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştirirken öldürülen terörist Pınar Birçok ile toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu, sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahsa yönelik yapılan araştırmada, 6 şahsın tutuklu 1 şahsın ise ölü olduğu tespit edildi.

13 GÖZALTI

Geriye kalan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik; İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken firari olan 3 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ediyor.

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DHKP/C operasyonu: 13 gözaltı
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