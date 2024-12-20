DHKP/C operasyonunda 10 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Taceddin Erol ŞAHİN isimli şahsın dijital incelemesinde; DEV-GENÇ yapılanmasının 55. Yıl etkinliklerine katıldıkları, bu etkinlikleri sosyal medya üzerindende paylaştıkları tespit edilmişti.

ADLİYE SALDIRISINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLE BAĞLANTILI

Ayrıca 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesine yapılan terör eylemini gerçekleştirirken öldürülen terörist Pınar Birçok ile toplantı ve etkinliklerinin bulunduğu, sosyal medya üzerinden DEV-GENÇ ile ilgili paylaşım yaptıkları tespit edilen 23 şahsa yönelik yapılan araştırmada, 6 şahsın tutuklu 1 şahsın ise ölü olduğu anlaşılmıştı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul merkezli 4 ilde operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.