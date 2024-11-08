İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması olan TAYAD içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamladı. Ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
7 TUTUKLAMA
Burada savcılığa ifade verilen şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.