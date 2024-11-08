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Giriş Tarihi: 8.11.2024 20:28 Son Güncelleme: 8.11.2024 20:51

İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama

İstanbul'da DHKP/C terör örgütünün yapılanması olan TAYAD’a yönelik yapılan operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanması olan TAYAD içerisinde faaliyet yürüten şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul'da düzenlenen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamladı. Ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

7 TUTUKLAMA

Burada savcılığa ifade verilen şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusu tamamlanan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 7 tutuklama
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