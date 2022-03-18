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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:47 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:52

DİAYDER davasında İBB daire başkanı tanık olarak dinlendi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
DİAYDER davasında İBB daire başkanı tanık olarak dinlendi

PKK bağlantılı Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) açılan davada yeni gelişme yaşandı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın mahkemede tanık olarak dinlendi. DİAYDER üyesi bazı sanıklara İBB’de kadro verilmesi ve telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle Taşkın ve Saltık ifadeye çağrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşması tamamlandı. 18 ve 21 Şubat'ta yapılan ilk iki celsede sanıkların savunma ve sorguları tamamlanmıştı. Bugünkü duruşmada ise tanıkların dinlenmesine başlandı. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İnanç Masası Sorumlusu Nilüfer Taşkın tanık olarak dinlendi.

Sanıkların bir kısmına İBB'de özel olarak kadro verildiği iddiası ve sanıklar ile telefon tapelerinde isimleri geçmesi nedeniyle Taşkın ve Saltık tanık olarak mahkemeye çağrılmıştı.

İBB'YE GASSAL OLARAK ALINDILAR

Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gassal olarak girdikleri ortaya çıkmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı kaydediliyor. İddianamede, 2008 yılında PKK tarafından kurulan DİAYDER'in amacının, Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerinin kendi mescitlerinde vaazlar verdikleri, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı anlatılıyor. Derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da iddianamede vurgulanıyor.

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