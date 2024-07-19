Dicle Nehri yine can aldı: 7 ayda 6 boğulma

Batman merkeze bağlı Çayüstü Köyü sınırlarında bulunan Kantar Köprüsü mevkisindeki Dicle Nehri'ne arkadaşlarıyla birlikte giden 36 yaşındaki Nihat Ulusal, serinlemek için suya girdi. Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan Ulusal'ı fark eden arkadaşları durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye Batman İtfaiyesi dalgıç ekibi, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin suda yaptığı 3 saatlik aramada, Nihat Ulusal'ın cansız bedeni bulundu. Ulusal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 AYDA 6 KİŞİ BOĞULDU

Öte yandan Batman Valiliği ve DSİ 103. Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Boğulma Vakalarını Önleme Koordinasyon Toplantısı'nda son 7 ayda boğulma vakaları ele alındı. 2024 yılının ilk 7 ayında 6 kişinin boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.