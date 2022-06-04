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Giriş Tarihi: 4.6.2022 09:56 Son Güncelleme: 4.6.2022 10:32

Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

ABİDİN YEL
Dicle Nehri’ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'ne serinlemek için giren 17 yaşındaki İdris Pütrü ve 13 yaşındaki Zekeriya Negiz akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak'ta Nur Mahallesi Kurtuluş Köyü karşısındaki Kum Ocakları mevkiinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde serinlemek için Dicle nehrine giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz, nehirden çıkacakları esnada su seviyesinin birden yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine arama kurtarma ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Pütrü ve Negiz'i bulmak için çalışma başlatırken, polis ve vatandaşlarda nehir kıyısı boyunca ellerinde fenerlerle kayıp iki çocuğu bulmak için seferber oldu. Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ederken, iki çocuğun izine rastlanmadı.

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Dicle Nehri'ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu
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