Dicle Nehri’ne giren 2 çocuk akıntıda kayboldu

Şırnak'ta Nur Mahallesi Kurtuluş Köyü karşısındaki Kum Ocakları mevkiinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde serinlemek için Dicle nehrine giren İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz, nehirden çıkacakları esnada su seviyesinin birden yükselmesi nedeni ile akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine arama kurtarma ekipleri ile birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Pütrü ve Negiz'i bulmak için çalışma başlatırken, polis ve vatandaşlarda nehir kıyısı boyunca ellerinde fenerlerle kayıp iki çocuğu bulmak için seferber oldu. Gençlerin yakınları, çalışmaları gözyaşları içinde takip etti. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam ederken, iki çocuğun izine rastlanmadı.