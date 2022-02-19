Didik didik aranıyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği nehirde kaybolan Salih Şimşek'i bulmak için 4'üncü günde de ekiplerin çalışmaları sürüyor. 15 Şubat Salı günü akşam saatlerinde Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, peşinden kovalayanlardan kurtulmak için Sakarya Nehri'ne atladığı iddia edilen Salih Şimşek (31) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ve polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışmaların 4'üncü gününde sabah saatlerinde dalgıç polisleri ve AFAD ekipleri botlarla arama çalışmalarına başladı. Başlatılan arama çalışmalarında ise ekipler henüz bir bulguya rastlamadı. Öte yandan Şimşek'in geçtiğimiz ocak ayında bozuk çıkan brokoliler nedeniyle T.Ö. ile tartıştığı ve çıkan kavgada ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili T. Ö. tutuklanırken, Şimşek'in olaydan sonra kısa bir süre hastanede tedavi altına alındığı ve daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.