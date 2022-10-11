Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Göçmenlerin içerisinde bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu görülürken, göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.