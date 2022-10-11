Haberler Yaşam Haberleri Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 11.10.2022 13:52

Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA
Didim’de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye kalkışan 149 düzensiz göçmenin yer aldığı tekne Didim Altınkum açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Göçmenlerin içerisinde bebeklerin, çocukların ve kadınların da olduğu görülürken, göçmenler Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözetim altına alınan göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili olarak emniyet güçlerince 4 organizatörün de gözaltına alındığı ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Didim'de yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 149 düzensiz göçmen yakalandı
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