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Giriş Tarihi: 24.7.2022 22:38

Didim'deki orman yangını söndürüldü

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Didimli vatandaşları ve bölgeye tatil amacıyla gelen turistleri orman yangınlarına karşı duyarlı olma konusunda uyaran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir faciadan dönüldü, yarınlarımız için lütfen duyarlı olalım" dedi.

İHA
Didim’deki orman yangını söndürüldü

Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Didim'e bağlı Taşburun mevkiinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan da müdahale edilen yangın, ekiplerin hummalı çalışması sonucu söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

"BUGÜN BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Didimli vatandaşları ve bölgeye tatil amacıyla gelen turistleri orman yangınlarına karşı duyarlı olma konusunda uyaran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Kentimizde hava sıcaklığı son günlerde mevsim normallerinin üzeri derecelere kadar yükseldi. Büyük bölümünü ormanlık alanların oluşturduğu Didim'de sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız uyarılara rağmen bugün ne yazık ki bir yangınla daha karşı karşıya kaldık. Bizler, bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ormanlar, ağaçlar hepimizin, onları korumakta bizim görevimiz. Unutmamalıyız ki ormanlarımız gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız en değerli hazinelerimizdir. Ben, yangın söndürme çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediyemize ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bir faciadan dönüldü, yarınlarımız için lütfen duyarlı olalım" dedi.

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Didim'deki orman yangını söndürüldü
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