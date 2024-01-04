Dijital çağın çocukları geleneksel oyunlar oynayacak

MilliEğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin ekran bağımlılığı ve obeziteyle mücadele edebilmesi için geleneksel oyunları devreye alacak. Okul bahçelerinde fiziki düzenleme yapılacak. Oyunlar şekiller, videolar ile öğretilecek. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü günümüzde yerini dijital oyunlara bırakan "çatlak patlak", "istop", "çömlek", "beştaş", "altın bilezik", "gölge kovalamaca", "köşe kapmaca", "mendil kapmaca", "seksek", "tombik", "yağ satarım bal satarım" gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması amacıyla çalışma başlattı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik belirlenen 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" adlı kılavuz kitap ve oyunlara ilişkin videolar hazırlandı. Kitaba bakanlığın internet sitesinden erişilebiliyor.