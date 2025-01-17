Dijital çöpçatanlara eşzamanlı operasyon

İstanbul'da online arkadaşlık programı üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilerle buluşan kadınlar, önce o kişilerin bilgilerini öğrendi, ardından cep telefonlarını alıp kaçarak banka hesaplarını boşalttı. Çok sayıda mağdurun şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eşzamanlı operasyonla 21 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ülke genelinde artan bu dolandırıcılık yöntemi üzerine soruşturma başlatıldı.

Aylar süren teknik ve fiziki takip neticesinde çete üyeleri tek tek tespit edildi. Geçtiğimiz salı günü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında daha önceden 7 kişinin de gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi.