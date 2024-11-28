Dijital dünyada jandarmanın büyük başarısı: 225 milyon vurgun yapan şebeke çökertildi

Hesaplarında 225 milyon Türk lirası işlem hacmi tespit edilen 48 şüpheli yakalanırken, örgütün yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis teşvikiyle vatandaşı hedef aldığı belirlendi. Ele geçirilen dijital malzemeler ve yöntemler, suç örgütünün ne denli profesyonel çalıştığını ortaya koydu. 23 şüpheli tutuklanırken, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

JANDARMA 7 İLDE AĞIR DARBE İNDİRDİ

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformlarında yatırım vaadiyle vatandaşları kandırdığı, internet üzerinden sahte ikinci el eşya ilanları, tatil paketleri, uçak biletleri ve konaklama reklamlarıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Ayrıca yasa dışı bahis teşvikinde bulunan ve reklam paylaşımı yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER VE ŞEBEKENİN YÖNTEMLERİ

Operasyonda, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek, banka ve kredi kartlarıyla birlikte ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

"DİJİTAL SUÇLARLA MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" diyerek jandarmanın dijital suçlarla mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

SANAL DEVRİYELER 7/24 GÖREV BAŞINDA

Jandarma, dijital dünyada vatandaşların güvenliğini sağlamak için 7/24 sanal devriye görevi yürütüyor. "Siberağ-10" operasyonu, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadelede jandarmanın kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.