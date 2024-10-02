Dijital dünyanın arka planını çocuklar konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mercek altına aldığı dijital bağımlılığın çocuklar ve yetişkinler üzerindeki etkisini incelemek için gerçekleştirdiği "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nda çocukları dinledi. 12-17 yaş aralığındaki 16 çocuk, oynadıkları oyunlardaki karakterlerin gerçek hayattaki bir arkadaşı gibi olduğunu söyleyerek o karakter gibi karizmatik, güçlü ve hızlı olmak istediklerini söyledi.Bakanlık bünyesinde çalışan psikolog, çocuk gelişimci ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli, 12-17 yaş aralığındaki 16 çocukla bir araya gelerek "dijital bağımlılık" kavramı üzerine konuştu. Çocukların, çalıştayda kendilerini ve duygularını rahatça ifade edebileceklerini belirten uzmanlar, çocukların iki gruba ayrılarak dijitalin risklerini ve faydalarını yazmalarını istedi. Çocukların yazdığı dijital risklerde öne çıkanlar sahtecilik, istismar ve zorbalık oldu. Dijitalin faydalarında ise bilgiye kolay erişim, kolay iletişim imkânı ve e-spor veya sosyal medya içerik üreticiliği gibi kazanç imkânları ön plana çıktı. Bakanlık, psikologları, dijitalin fayda ve risklerinin yazılmasının ardından teknoloji kullanımında dengeye dikkat çekti.Dijital oyunlar üzerine sorulan soruları yanıtlayan çocuklar, dijital oyunları oynarken en yoğun yaşadıkları duygunun heyecan, hırs ve öfke olduğunu söyledi. "Dijital oyunlardaki en sevdiğiniz karakterler sizi nasıl etkiliyor, size ne katıyor?" sorusunu yanıtlayan çocuklar, karakterin güçlü olmasının, tiplemesinin ve hikâyesinin onları etkilediğini belirtti. Oynadıkları oyunlardaki karakterlerin gerçek hayattaki bir arkadaşı gibi olduğunu söyleyen çocuklar, o karakterin karizmatik, güçlü olmak istediklerini belirtti.