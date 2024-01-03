Dijital hırsızlara yargı tokadı

Kartal'da yaşayan Zülfiye A.(41), Covid-19 hastalığına yakalandı. Karantinada olduğu için evinden çıkamayan kadın, 20 Mart 2021 günü e-posta hesabını kontrol ederken "sosyal destek yardımı" adlı bir mail gördü. Merak içerisinde maile tıklayan Zülfiye A., dolandırıcıların ağına düştüğünden habersizdi...
KARANTİNADA MAİL TUZAĞINA DÜŞTÜ
Linke tıklar tıklamaz telefonu kilitlenen kadın, panik içinde ne yapacağını şaşırdı. Kapanan telefonunu bir türlü açamayan Zülfiye A., telefondaki banka uygulamasını silmeye çalışsa da başarılı olmadı. Bir süre sonra banka uygulamasına girince ise hayatının şokunu yaşadı. Rızası dışında hesabından iki kere toplamda 2 bin olacak şekilde para çekildiğini gören kadın soluğu savcılıkta aldı.
ŞÜPHELİDEN "ÇANTAM ÇALINDI" YALANI
Talihsiz kadının şikayeti sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda Zülfiye A.'nın hesabından çekilen paraların şüpheli Umut K.'nin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Şüpheli Umut K.(33) ifadesinde, müştekiyi tanımadığını, arkadaşıyla sahilde buluştuğunu, çantasını bu buluşma esnasında unuttuğunu, çanta içerisinde cüzdanının olduğunu, cüzdanında banka kartlarının olduğunu, banka hesaplarında para bulunmadığı için herhangi bir makama suç duyurusunda bulunmadığını, aradan birkaç gün geçince hesabı üzerinden işlemler yapıldığını öğrendiğini ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi.
BİLİRKİŞİ RAPORU TESPİT EDEMEDİ
Dosyaya giren bilirkişi raporunda, şüpheli şahsın saat 22:52 sıralarında ATM'ye gelerek işlem yapmaya başladığı, saat 22:53 sıralarında para çekim işlemi yaparak ATM'den ayrıldığı, para çekim işlemini yapan şahsın bere ve tıbbi maske taktığı, Atm kamera açısının yetersiz, ortamın karanlık ve çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle şahsın görüntülerinin karşılaştırma yapılması için yeterli düzeyde olmadığı kanaatine varıldı.
10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Savcılık, şüpheli Umut K.'nin diğer şüpheliler Hüsamettin S. ve Zafer K. ile işbirliği içinde hareket ederek bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılarak müştekiye sahte mail gönderdiğini, müştekinin maile tıkladığı akabinde hesabından bilgisi ve rızası dışında paranın çekildiğini ve böylece şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu kaydetti. Şüphelilere "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.