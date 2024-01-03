Dijital hırsızlara yargı tokadı

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheli Umut K.'nin diğer şüpheliler Hüsamettin S. ve Zafer K. ile işbirliği içinde hareket ederek bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılarak müştekiye sahte mail gönderdiğini, müştekinin maile tıkladığı akabinde hesabından bilgisi ve rızası dışında paranın çekildiğini ve böylece şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olduğunu kaydetti. Şüphelilere "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.