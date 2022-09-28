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Giriş Tarihi: 28.9.2022

‘Dijital müzik çıktı ruh bitti’

Caz sanatçısı 100 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer hâlâ piyanosunun başında: Dijital müzik çıkınca ruh biraz bitti. Şu anda herkes eski plak alıyor. Çünkü o zaman teknik yoktu, ruh vardı

‘Dijital müzik çıktı ruh bitti’
Muğla'nın Bodrum ilçesinde oğlu müzisyen Bora Gencer ile yaşamını sürdüren usta caz sanatçısı İlham Gencer, 100 yaşına gelmesine rağmen müzikten kopmuyor. Sanat hayatında 85 yılı geride bırakan Gencer, adeta piyanoyla bütünleşti. İlk konserini 5 yaşındayken İstanbul'da Saray Sineması'nda verdiğini söyleyen Gencer, ünlü sanatçılar Ajda Pekkan ile Emel Sayın'ı da kendisinin keşfettiğini anlattı. Gencer şunları söyledi:
İstanbul'da 1961'de gece kulübüm vardı. Ajda Pekkan, müthiş müzik kulağı olan biri. Ajda o zaman 16 yaşındaydı. Yabancı şarkılar söylerdi. Geçtiğimiz günlerde 100'üncü yaşımda Bodrum'da otelde aynı sahnede ona piyano çalarak eşlik ettim. Onun vefa duygusu muhteşemdir.



Emel Sayın'ı da babası getirmişti. Meşhur kalipso kralı Metin Ersoy, o da kendisi gelmişti; lakabını bile ben koydum. Füsun Önal'ı da ben keşfettim. Ben bir keşif fabrikatörüyüm. Son yıllarda bir iki keşifte daha bulundum. Bir tanesi İpek Dinç, caz şarkıcısı. Aynı sene Selen Beytekin isminde caz şarkıcısını da keşfettim.
Dijital müzik çıkınca ruh biraz bitti. Onun için şu anda bütün dinleyiciler o eski plaklardan satın alıyor. Çünkü o zaman teknik yoktu, ruh vardı. Ruhun olduğu yerde de daha güzel müzik yapılıyordu. Şimdi maalesef ruhsuzluk başladı. Türkiye'deki müzisyenlerin öncelikle müziğe biraz ruh katmalarını, böylece müziği yeniden canlandırmalarını istiyorum.

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‘Dijital müzik çıktı ruh bitti’
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