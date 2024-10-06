Dijital oyunlar çocukların sosyal ilişkilerini zayıflatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nın ön raporuna göre, çocuklar bilgisayar oyunlarındaki güçlü karakterlerle kendilerini özdeşleştiriyor, onlardan güven ve cesaret kazanıyor. Bakanlık tarafından ilk defa "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendi. Pazartesi yapılan çalıştayın ön raporu hazırlandı. Akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan "Uzmanlar Masası", çocukları oyunların başında saatler geçiren ebeveynlerden oluşan "Yetişkinler Masası" ve çocuklardan oluşan "Çocuk Masası"ndaki çalışmalar sonucu hazırlanan ön rapor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sunuldu. Çalıştayda, bağımlılık tanımları, çözüm önerileri ve dijitalin sorunlu kullanımının gelecek projeksiyonu değerlendirildi. Çocuklar dijital oyunlardaki karakterlerle kendilerini özdeşleştirirken oyunlarda güçlü, karanlık veya tüm silahları ustalıkla kullanabilen figürleri seçerek kendilerine güven ve cesaret kazandırdıklarını belirtiyor.Çocukların bir kısmı bu karakterlerin gücüne sahip olmayı arzuladıklarını ifade ederken, çocuklar oyun sırasında kendilerine yeni bir kişilik oluşturduklarını hissediyor. Oyun bittikten sonra ise çocuklar sosyal ilişkilerinde zayıflama ve sosyal izolasyon yaşıyor. Çocukların tamamı dijital araçların aileleriyle vakit geçirmelerine engel olmadığını belirtirken, çocuklar telefonlarını eline almadıklarında kendilerini bir boşlukta hissettiklerini, üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşadıklarını ifade ediyor. Oyun sırasında kendine yeni bir kişilik oluşturan çocuklar oyun bittikten sonra yalnız hissediyor, oyun oynayamadıklarında üzüntü ve güvensizlik duygusu yaşıyor. Çalıştaya yönelik değerlendirme süreçleri devam ederken, sonuç ve önerilerin yeni bir çalıştayda ele alınması planlanıyor. Kamu kurum temsilcilerinin yer alacağı söz konusu çalıştayın yıl sonuna kadar toplanacağı kaydedildi.