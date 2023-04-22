Dijital yemek memnuniyet anket sistemi aktif hale getirildi

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki "Dijital Yemek Memnuniyet Anket Sistemi" geribildirim oluşturup memnuniyet ve şikayet dönüşlerini almak aktif hale getirildi. Sistem diğer hastanelere örnek teşkil edecek bir proje olarak dikkat çekiyor. Sağlık personeli yemekhanenin girişindeki afişte ve peçeteliklerde bulunan karekodları okutarak menü seçimi, uygunluğu, çeşitliliği, personelin temizlik ve hijyen kurallarına uyumu, yemeğin sıcaklığı ve lezzeti, yemek dağıtımını yapan personelin yaklaşımı gibi konuları değerlendirerek yemek kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunabiliyor.

SİSTEM MEMNUNİYETİ ARTTIRACAK

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Yekta Öncel, Dijital Yemek Memnuniyet Anket Sistemi'nin aktif hale getirilmesinde katkısı olan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti. Öncel, sistem sayesinde personelin memnuniyeti ve yemeklerin kalitesinin artırılabileceğini vurguladı. Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Bilal Turgut ise, "Bu dijital proje hem hasta hem de hastane personelinin ulaşıp hizmet alacağı, vereceği her alan için uyarlanacak" dedi.