Haberler Yaşam Haberleri Dijital yemek memnuniyet anket sistemi aktif hale getirildi
Giriş Tarihi: 22.4.2023 16:49 Son Güncelleme: 22.4.2023 16:59

Dijital yemek memnuniyet anket sistemi aktif hale getirildi

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Dijital Yemek Memnuniyet Anket Sistemi” aktif hale getirildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dijital yemek memnuniyet anket sistemi aktif hale getirildi

İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki "Dijital Yemek Memnuniyet Anket Sistemi" geribildirim oluşturup memnuniyet ve şikayet dönüşlerini almak aktif hale getirildi. Sistem diğer hastanelere örnek teşkil edecek bir proje olarak dikkat çekiyor. Sağlık personeli yemekhanenin girişindeki afişte ve peçeteliklerde bulunan karekodları okutarak menü seçimi, uygunluğu, çeşitliliği, personelin temizlik ve hijyen kurallarına uyumu, yemeğin sıcaklığı ve lezzeti, yemek dağıtımını yapan personelin yaklaşımı gibi konuları değerlendirerek yemek kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunabiliyor.

SİSTEM MEMNUNİYETİ ARTTIRACAK

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Yekta Öncel, Dijital Yemek Memnuniyet Anket Sistemi'nin aktif hale getirilmesinde katkısı olan Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürlüğü ekibine teşekkür etti. Öncel, sistem sayesinde personelin memnuniyeti ve yemeklerin kalitesinin artırılabileceğini vurguladı. Hastane Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Bilal Turgut ise, "Bu dijital proje hem hasta hem de hastane personelinin ulaşıp hizmet alacağı, vereceği her alan için uyarlanacak" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
SON DAKİKA | AK Parti'nin Bahçelievler'deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" müjdesi: Kira yardımı da yükseldi
Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu
Kılıçdaroğlu'nun ardından şimdi de Akşener ve İmamoğlu! Türbeye ayakkabıyla girdiler
Hedef tahtasına oturtuldu çünkü BAŞARDI... İşte Berat Albayrak'ın 3 tarihi hamlesi
Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
CHP'li Tanrıkulu HDP ile kirli pazarlığı itiraf etti! HDP'nin tutum belgesi ile 6'lı masanın ortak metni örtüşüyor
Kürtler, Aleviler ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Dijital yemek memnuniyet anket sistemi aktif hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA