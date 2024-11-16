Dik bakma cinayeti

Adana'da Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) bıçaklayarak öldüren Erencan Emer (21), "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı, bıçakladım" dedi. İfadesinin arından adliyeye sevk edilen Erencan Emer, tutuklandı. Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Erencan Emer, karşı masadaki Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi iddiaya göre kendisine baktığı için yanına çağırdı. Emer, yanına gelen Rahmani'ye "Ne bakıyorsun dik dik? Hayırdır" deyince, taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Emer, cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırt, göğüs ve bacağından bıçaklanan Rahmani, kanlar içinde yere yığıldı.Polis ekipleri, şüpheli Emer'in yakalanması için çalışma başlattı. Motorize yunus ekibi, çevrede yaptığı araştırmada şüpheli Emer'i, ara sokakta yakaladı. Erencan Emer, ifadesinde, "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım" dedi.